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Джокович обыграл Федерера и вышел в финал Australian Open

14:04
Новак Джокович. Фото Reuters
Новак Джокович. Фото Reuters
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Сербский теннисист Новак Джокович обыграл швейцарца Роджера Федерера (7:6, 6:4, 6:3) в полуфинале Australian Open в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался два часа и 18 минут. В финале серб сыграет с победителем пары Доминик Тим (Австрия) — Александр Зверев (Германия).

Для Джоковича это будет восьмой финал Australian Open. Предыдущие семь он выиграл.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Новак Джокович (Сербия, 2) — Роджер Федерер (Швейцария, 3) — 7:6 (7:1), 6:4, 6:3

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