Джокович обыграл Беранкиса в третьем раунде Roland Garros

Сербский теннисист Новак Джокович победил литовца Рикардаса Беранкиса (6:1, 6:4, 6:1) в третьем раунде Roland Garros в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался один час и 32 минуты. В следующем раунде Джокович сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти.

Также в четвертый раунд пробился немец Ян-Леннард Штруфф. Его следующим соперником станет аргентинец Диего Шварцман.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Рикардас Беранкис (Литва) — 6:1, 6:4, 6:1

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Карлос Алькарас (Испания, Q) — 6:4, 7:6 (7:3), 6:2