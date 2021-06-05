Джокович обыграл Беранкиса в третьем раунде Roland Garros
16:51
Сербский теннисист Новак Джокович победил литовца Рикардаса Беранкиса (6:1, 6:4, 6:1) в третьем раунде Roland Garros в мужском одиночном разряде.
Матч продолжался один час и 32 минуты. В следующем раунде Джокович сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти.
Также в четвертый раунд пробился немец Ян-Леннард Штруфф. Его следующим соперником станет аргентинец Диего Шварцман.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Рикардас Беранкис (Литва) — 6:1, 6:4, 6:1
Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Карлос Алькарас (Испания, Q) — 6:4, 7:6 (7:3), 6:2
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