Джокович объяснил, почему его отец сфотографировался с флагом России на Australian Open

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович отреагировал на критику за попавшие в Интернет фото и видео его отца с российскими флагами на Australian Open-2023.

«Вокруг было много сербских флагов. Он думал, что фотографируется с кем-то из Сербии. Эта группа людей неправильно использовала его в этой ситуации», — приводит ИА REGNUM слова сербского теннисиста.

После четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии между сербом и россиянином Андреем Рублевым отец Джоковича был замечен позирующим с болельщиками, которые принесли на турнир российский флаг с портретом президента РФ Владимира Путина. Также в Интернет попало видео, на котором Срджан Джокович произносит фразу: «Да здравствуют русские».