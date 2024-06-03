Джокович обошел Федерера по количеству побед в турнирах «Большого шлема»

Первая ракетка мира Новак Джокович стал рекордсменом по количеству побед в турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде.

В понедельник, 3 июня, 37-летний серб обыграл аргентинца Франсиско Черундоло в четвертом круге «Ролан Гаррос» (6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3). Эта победа стала для него 370-й на «Больших шлемах». По этому показателю он обошел швейцарца Роджера Федерера, который завершил карьеру в 2022 году (369 выигранных матчей). Третий в этом списке среди мужчин — испанец Рафаэль Надаль (314 побед).

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции-2024 Джокович встретится с норвежцем Каспером Руудом.