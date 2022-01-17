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Сегодня, 16:49

Джокович не вышел к болельщикам, которые встречали его в Белграде

Иван Шитик
Корреспондент

Первая ракетка мира Новак Джокович прибыл в Сербию, но не вышел к встречавшим его в аэропорту болельщикам и многочисленным представителям СМИ, сообщает Sky Sports.

В воскресенье, 17 января, федеральный суд Австралии отклонил апелляцию Джоковича на повторное аннулирование въездной визы. Серб покинул страну.

Напомним, что у Джоковича возникли проблемы с австралийской визой. Организаторы Australian Open сообщили, что не допустят на турнир игроков, которые не привились от коронавируса.

При въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована.

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