Джокович назвал возможность войти в историю одной из главных мотиваций

После выхода в полуфинал Roland Garros первая ракетка мира Новак Джокович назвал свою главную мотивацию.

– Чем дольше продолжается карьера, тем сильнее ощущаю возможность войти в историю, – цитирует Tennis.com серба. – Это одна из величайших мотиваций, которые у меня есть. Нет лучшего способа создавать историю в нашем виде спорта, чем одерживать победы на "Больших шлемах", демонстрировать лучшую игру на крупнейших турнирах и стараться удерживаться на первом месте мирового рейтинга. Эти достижения – вершина тенниса", – цитирует спортсмена Tennis.com.

За право выйти в финал турнира Джокович сыграет с австрийцем Домиником Тимом.