Джокович назвал своей основной целью турниры «Большого шлема»

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что его интересуют только турниры «Большого шлема».

«Я решил не играть перед US Open, потому что хотел провести больше времени с семьей. Честно говоря, думаю, что заслужил это. У меня есть возможность выбирать, где играть. И должен сказать, мне не нравится двухнедельный формат «мастерсов». Они для меня слишком длинные. Моя основная цель — турнир «Большого шлема». У меня нет никакого расписания, кроме этого», — сказал серб на пресс-конференции.

Открытый чемпионат США-2025 стартует 24 августа. Джокович в первом круге сыграет против американца Лернера Тиена.

38-летний сербский спортсмен является 24-кратным победителем турниров «Большого шлема». US Open он выигрывал четыре раза в своей карьере.