Джокович назвал Рублева взрывоопасным соперником

Бывшая первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, что думает об игре россиянина Андрея Рублева. В 1/8 финала Рублев одержал победу над датчанином Хольгером Руне (6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9).

«Рублев очень силен на подаче и справа. Очень взрывоопасен. Немного похож на де Минаура, поэтому я надеюсь, что результат будет таким же», — цитирует Джоковича Франс Пресс.

В четвертьфинале Australian Open Рублев встретится с Джоковичем. Встреча состоится 25 января.