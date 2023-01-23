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Сегодня, 14:43

Джокович назвал Рублева взрывоопасным соперником

Виктория Кравченко
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Новак Джокович.
Фото Global Look Press

Бывшая первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, что думает об игре россиянина Андрея Рублева. В 1/8 финала Рублев одержал победу над датчанином Хольгером Руне (6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9).

«Рублев очень силен на подаче и справа. Очень взрывоопасен. Немного похож на де Минаура, поэтому я надеюсь, что результат будет таким же», — цитирует Джоковича Франс Пресс.

В четвертьфинале Australian Open Рублев встретится с Джоковичем. Встреча состоится 25 января.

Australian Open
Андрей Рублев
Новак Джокович
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