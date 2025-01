Джокович назвал причину отказа от послематчевого интервью после выхода в четвертьфинал Australian Open

Седьмая ракетка мира Новак Джокович объяснил, почему не стал давать послематчевое интервью на корте после выхода в четвертьфинал Australian Open-2025.

«Пару дней назад известный спортивный журналист, работающий на официальном вещателе Nine здесь, в Австралии, высмеял сербских болельщиков, а также выдал оскорбительные и обидные комментарии в мой адрес. С тех пор ни он, ни канал не принесли публичных извинений. Поскольку они являются официальными вещателями, я решил не давать интервью для Channel Nine. Я ничего не имею против Джима Курье (интервьюер) или австралийской публики. Я решил обратиться к зрителям, но, очевидно, было не время объяснять, что я делаю прямо сейчас. Я предоставляю Nine возможность разобраться с этим так, как они сочтут нужным. Буду придерживаться данной позиции», — сказал Джокович на пресс-конференции.

После победы над чехом Иржи Легечкой (6:3, 6:4, 7:6 (7:4)) в четвертом круге турнира «Большого шлема» теннисиста традиционно ждал репортер на корте для послематчевого интервью. Однако спортсмен сам взял в руки микрофон и просто поблагодарил публику, что вызвало негодование фанатов.

В четвертьфинале 37-летний серб сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.