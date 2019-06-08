Джокович назвал погодные условия во время матча с Тимом худшими, в которых он когда-либо был

Первая ракетка мира Новак Джокович после поражения от австрийца Доминика Тима в полуфинале турнира "Большого шлема" Roland Garros высказался о погодных условиях во время игры. Он отметил, что было трудно показать все возможное в таких условиях.

– Очевидно, когда вы играете в условиях урагана, трудно выполнить все возможное, – приводит Metro.uk слова Джоковича. – На самом деле, это своего рода выживание в таких условиях. Я не хочу указывать на какие-то причины или искать оправдания этому поражению. Я имею в виду, он взял его, он выиграл его, и хорошо сделал с ним.

Одно из худших условий, в которых я когда-либо был. Это все, что я могу вам сказать. Спросите организаторов, почему они отменили матч вчера. Как мне сказали, что нет никаких правил относительно ветра. А так, если никакие предметы не прилетели на корт, то можно играть дальше. Вчера я ушел уже после того, как матч был отменен.

