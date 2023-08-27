Джокович — о потенциальном финале с Алькарасом на US Open: «Это неуважительно по отношению к следующему сопернику»

Сербский теннисист Новак Джокович считает несправедливым говорить о потенциальном финале между ним и испанцем Карлосом Алькарасом на US Open. Он отметил, что это неуважительно по отношению к другим игрокам.

«Теннис — это такой вид спорта, где, например, на таком турнире, как Цинциннати, ты играешь пять матчей за пять дней. Ты не можешь знать, что произойдет через три или четыре дня. Ты просто думаешь о следующей игре. Мне также кажется, что это в некотором роде неуважительно по отношению к твоему следующему сопернику, если ты уже думаешь о своем финальном матче. Возможно, вы могли бы возразить и сказать, что я уже мог бы начать думать о более поздних этапах турнира, но я никогда так не размышлял», — приводит Tennis Up to Date слова второй ракетки мира.

Джокович и Алькарас дважды встречались в финалах турниров в этом сезоне. На Уимблдоне победу одержал испанский теннисист, а в Цинциннати сильнее оказался серб.

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября. В первом круге турнира Джокович сыграет против француза Александра Мюллера. Алькарас встретится с немцем Домиником Кепфером.