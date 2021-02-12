Джокович надеется, что травма не помешает ему продолжить выступления на Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович поделился впечатлениями после матча с американцем Тэйлором Фритцем (7:6 (7:1), 6:4, 3:6, 4:6, 6:2) в третьем раунде Australian Open.

«Эмоционально, психологически чувствую себя отлично, — сказал серб в эфире телеканала Eurosport 1. - Это очень важный матч для меня, для моей карьеры. Я не хочу говорить о серьезности травмы. Люди просто не понимают этого. Я не мог двигаться. Все, что я мог, это подавать. Я понял, что подача — это мой единственный шанс.

В пятой партии я почувствовал себя лучше. Горжусь тем, как я выступил сегодня. Пока не знаю, что происходит. Взволнован из-за этого. Ощущения перед медицинским тайм-аутом напугали меня. Надеюсь, что смогу играть дальше. Это был уникальный опыт — сначала играть со зрителями, потом без них».

Следующим соперником Джоковича должен стать канадец Милош Раонич