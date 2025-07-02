Теннис
2 июля, 00:29

Джокович с 22 эйсами обыграл Мюллера и вышел во второй круг Уимблдона

Сергей Разин
корреспондент
Новак Джокович.
Фото Global Look Press

Сербский теннисист Новак Джокович в первом круге Уимблдона обыграл француза Александра Мюллера со счетом 6:1, 6:7 (7:9), 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 3 часа 21 минуту. На счету 38-летнего серба 22 эйса, двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов из 22.

Во втором круге Джокович встретится с британцем Дэниэлом Эвансом.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Новак Джокович (Сербия, 6) — Александр Мюллер (Франция) — 6:1, 6:7 (7:9), 6:2, 6:2

Уимблдон
Новак Джокович
Материалы сюжета: Уимблдон 2025: новости и обзоры, расписание и результаты игр, сетка турнира «Большого шлема»
Павлюченкова вошла в пятерку лидеров по количеству виннерсов на Уимблдоне
Синнер и Свентек получили по 4 миллиона долларов за победу на Уимблдоне
Шарапова поздравила Синнера с победой на Уимблдоне
«Печальный и мрачный день для тенниса». Впервые «мейджор» выиграли сразу два допингиста
Алькарас — о поражении в финале Уимблдона: «Покидал корт с высоко поднятой головой»
Синнер о победе на Уимблдоне: «Я потерпел тяжелое поражение в Париже, так что сейчас много эмоций»
  • Александр Иванов

    22 эйса за 4 сета - неплохо , но Димитров настрелял 26 за 3 сета

    02.07.2025

  • dedpihto59

    Новак верим, когда если не сейчас:fingers_crossed::fist::bangbang:?

    02.07.2025

  • Иван Л.

    Зачем тай-брейк отдал то? Всё ж на ракетке было

    02.07.2025

    • Зверев: «Я чувствую себя совершенно одиноким, и это не очень приятное чувство»

    Уимблдон-2025, результаты первого круга у мужчин 1 июля: победа Синнера, поражения Бублика и Зверева и другие матчи

