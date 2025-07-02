Джокович с 22 эйсами обыграл Мюллера и вышел во второй круг Уимблдона
Сербский теннисист Новак Джокович в первом круге Уимблдона обыграл француза Александра Мюллера со счетом 6:1, 6:7 (7:9), 6:2, 6:2.
Встреча продолжалась 3 часа 21 минуту. На счету 38-летнего серба 22 эйса, двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов из 22.
Во втором круге Джокович встретится с британцем Дэниэлом Эвансом.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 71 630 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Новак Джокович (Сербия, 6) — Александр Мюллер (Франция) — 6:1, 6:7 (7:9), 6:2, 6:2
