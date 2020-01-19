Джокович может стать первой ракеткой мира по итогам Australian Open

Серб Новак Джокович может возглавить рейтинг АТР по результатам Открытого чемпионата Австралии — 2020.

Для этого ему необходимо защитить чемпионский титул на Australian Open, но при этом первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль не должен дойти до 1/2 финала. Во всех остальных исходах первым номером рейтинга АТР останется Надаль.

Напомним, в финале прошлогоднего розыгрыша Australian Open Джокович обыграл Надаля со счетом 6:3, 6:2, 6:3.