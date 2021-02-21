В воскресенье, 21 февраля, в Мельбурне пройдет финал Australian Open. В решающем матче сыграют российский теннисист Даниил Медведев и серб Новак Джокович. Начало — 11.30 (мск).

На пути к финалу 25-летний россиянин обыграл Вашека Поспишила из Канады, Роберто Карбальеса-Баэну из Испании, Филипа Краиновича из Сербии, Маккензи Макдональда из США, своего соотечественника Андрея Рублева и Стефаноса Циципаса из Греции.

33-летний серб переиграл француза Жереми Шарди, американцев Фрэнсиса Тиафо и Тейлора Фритц, канадца Милоша Раонича, немца Александра Зверева и россиянина Аслана Карацева.

Счет личных встреч — 4:3 в пользу Джоковича.

На данный момент Медведев занимает четвертое место в рейтинге ATP, серб — первый.

Следить за матчем Джокович — Медведев вы можете с помощью онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и видеотрансляции в прямом эфире на сайте Eurosport.ru.

Онлайн-трансляция матча Даниила Медведева в финале Australian Open — смотреть здесь