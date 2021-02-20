В воскресенье, 21 февраля, в Мельбурне состоится финал Australian Open-2021, в котором встретятся российский теннисист Даниил Медведев и серб Новак Джокович. Начало матча — 11.30 (мск).

На пути к финалу 25-летний россиянин обыграл Вашека Поспишила из Канады (6:2, 6:2, 6:4), Роберто Карбальеса-Баэну из Испании (6:2, 7:5, 6:1), Филипа Краиновича из Сербии (6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0), Маккензи Макдональда из США (6:4, 6:2, 6:3), Андрея Рублева (7:5, 6:3, 6:2) и Стефаноса Циципаса из Греции (6:4, 6:2, 7:5).

33-летний серб переиграл француза Жереми Шарди (6:3, 6:1, 6:2), американцев Фрэнсиса Тиафо (6:3, 6:7, 7:6, 6:3) и Тейлора Фритц (7:6, 6:4, 3:6, 4:6, 6:2), канадца Милоша Раонича (7:6, 4:6, 6:1, 6:4), немца Александра Зверева (6:7, 6:2, 6:4, 7:6) и россиянина Аслана Карацева (6:3, 6:4, 6:2).

Следить за матчем Джокович — Медведев вы можете с помощью онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и видеотрансляции в прямом эфире на сайте Eurosport.ru.