Джокович обыграл Макдональда в первом круге «Ролан Гаррос»

Серб Новак Джокович победил американца Маккензи Макдональда в первом круге «Ролан Гаррос» — 6:3, 6:3, 6:3. Матч длился 1 час 57 минут.

На счету 6-й ракетки мира 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9. У 98-й ракетки мира — 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

Соперником Джоковича во втором круге станет победитель матча Корантем Муте (Франция) — Клеман Табур (Франция).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Новак Джокович (Сербия, 6) — Маккензи Макдональд (США) — 6:3, 6:3, 6:3

Йеспер де Йонг (Нидерланды) — Франческо Пассаро (Италия) — 3:6, 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:1), 6:1