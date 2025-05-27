Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

27 мая 2025, 18:17

Джокович обыграл Макдональда в первом круге «Ролан Гаррос»

Джокович начал с победы выступление на «Ролан Гаррос»
Руслан Минаев
Новак Джокович.
Фото Reuters

Серб Новак Джокович победил американца Маккензи Макдональда в первом круге «Ролан Гаррос» — 6:3, 6:3, 6:3. Матч длился 1 час 57 минут.

На счету 6-й ракетки мира 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9. У 98-й ракетки мира — 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

Соперником Джоковича во втором круге станет победитель матча Корантем Муте (Франция) — Клеман Табур (Франция).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Новак Джокович (Сербия, 6) — Маккензи Макдональд (США) — 6:3, 6:3, 6:3

Йеспер де Йонг (Нидерланды) — Франческо Пассаро (Италия) — 3:6, 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:1), 6:1

Источник: Сетка Ролан Гаррос
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Ролан Гаррос
Новак Джокович
Читайте также
«Был бы рад покритиковать ФИФА за чемпионат мира, но нет поводов». Интервью Аршавина
Глава Южной Осетии Гаглоев принял предложение Путина стать его советником
Месси и Мбаппе обессмертили ЧМ-2022. И готовятся повторить на ЧМ-2026?
«Он вовсе не выглядит как человек». Как звезды футбола реагируют на рекорд Месси на ЧМ-2026
Сергей Лавров выступил в Дипакадемии МИД РФ. Главное
ФАС поручила усилить контроль за топливом для аграриев в 16 регионах России
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Алькарас vs Синнер, Медведев, Рублев и другие
Познер о последних результатах Медведева: «Что-то не в порядке, но причины неизвестны»
Медведев опустился на девятое место в рейтинге ATP, Хачанов выпал из топ-20
«Были огромные проблемы с уровнем сахара». Зверев объяснил поражение в Галле неисправным датчиком глюкозы
Зверев уступил Фритцу в полуфинале турнира в Галле
Альтмайер — о победе над Медведевым в Галле: «Сейчас меня переполняют эмоции»
Медведев уступил сопернику не из топ-50 на третьем турнире подряд
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2025: новости и обзоры, расписание и результаты игр, сетка Открытого чемпионата Франции
Соболенко — о своих комментариях после финала «Ролан Гаррос»: «Я очень сожалею. Мы все совершаем ошибки»
Алькарас — об отпуске на Ибице: «Три ночи и три дня — этого было более чем достаточно»
Синнер: «После «Ролан Гаррос» я навестил родителей, поиграл с друзьями в пинг-понг»
Надаль — о Синнере и Алькарасе: «Теннис в надежных руках»
Гауфф — о словах Соболенко после поражения в финале «Ролан Гаррос»: «Наверное, она была на эмоциях»
Тренер Алькараса — о финале «Ролан Гаррос»: «Карлос всегда был отличным бойцом»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Третья ракетка мира Пегула вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Эрика Андреева проиграла с «баранкой» в первом круге «Ролан Гаррос»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости