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Сегодня, 13:38

Джокович в трех сетах победил Махача и вышел в четвертый круг Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович в третьем круге Australian Open обыграл чеха Томаша Махача со счетом 6:1, 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. У 37-летнего серба 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.

В 1/8 финала Джокович встретится с чехом Иржей Легечкой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия, 7) — Томаш Махач (Чехия, 26) — 6:1, 6:4, 6:4

Australian Open
Новак Джокович
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