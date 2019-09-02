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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Джокович из-за травмы снялся в 1/8 финала US Open, проигрывая Вавринке 0-2 по сетам

05:57
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Серб Новак Джокович, который является действующим чемпионом US Open, не смог доиграть матч 1/8 финала с представителем Швейцарии Стэном Вавринкой. Он прекратил борьбу при счете — 4:6, 5:7, 1:2. Ранее первая ракетка мира сообщал о повреждении левого плеча.

Вавринка за право выйти в полуфинал сразится с россиянином Даниилом Медведевым.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг
Стэн Вавринка (Швейцария, 23) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 6:4, 7:6, 2:1

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