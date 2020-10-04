Джокович и Хачанов пообщались по-русски перед их матчем на Roland Garros

Серб Новак Джокович пообщался на русском языке с предстоящим соперником на Roland Garros, россиянином Кареном Хачановым.

Под постом Хачанова в Instagram о выходе в четвертый круг турнира Джокович написал: «Хороша брат! С кем играешь дальше».

«Вроде с Джоковичем. Слышал о таком?», — ответил сербу Хачанов.

Джокович оставил комментарий под постом Хачанова. Фото Instagram

Хачанов ответил Джоковичу. Фото Instagram

Матч Новак Джокович — Карен Хачанов состоится в понедельник, 5 октября, начало — в 12.00 (мск).