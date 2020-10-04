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Джокович и Хачанов пообщались по-русски перед их матчем на Roland Garros

11:59
Карен Хачанов и Новак Джокович. Фото AFP Джокович оставил комментарий под постом Хачанова. Фото Instagram Хачанов ответил Джоковичу. Фото Instagram
Карен Хачанов и Новак Джокович. Фото AFP
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Серб Новак Джокович пообщался на русском языке с предстоящим соперником на Roland Garros, россиянином Кареном Хачановым.

Под постом Хачанова в Instagram о выходе в четвертый круг турнира Джокович написал: «Хороша брат! С кем играешь дальше».

«Вроде с Джоковичем. Слышал о таком?», — ответил сербу Хачанов.

Джокович оставил комментарий под постом Хачанова. Фото Instagram
Джокович оставил комментарий под постом Хачанова. Фото Instagram
Хачанов ответил Джоковичу. Фото Instagram
Хачанов ответил Джоковичу. Фото Instagram

Матч Новак Джокович — Карен Хачанов состоится в понедельник, 5 октября, начало — в 12.00 (мск).

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