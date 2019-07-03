Джокович и Андерсон вышли в третий круг Уимблдона

Первая ракетка мира Новак Джокович вышел в третий круг Уимблдона. В матче второго круга серб обыграл Дениса Кудлу из США. Соперником Джоковича станет поляк Хуберт Хуркач, который одолел аргентинца Леонардо Майера.

В другой встрече четвертый "сеяный" южноафриканец Кевин Андерсон взял верх над соотечественником Джоковича Янко Типсаревичем. Соперником Андерсона станет аргентинец Гвидо Пелья.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 1) - Денис Кудла (США) - 6:3, 6:2, 6:2

Кевин Андерсон (ЮАР, 4) - Янко Типсаревич (Сербия) - 6:4, 6:7(5:7), 6:1, 6:4

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 19) - Корантен Муте (Франция, Q) - 6:3, 4:6, 6:4, 6:2

Гвидо Пелья (Аргентина, 26) - Андреас Сеппи (Италия) - 6:4, 4:6, 4:6, 7:5, 6:1

Уго Умбер (Франция) - Марсель Гранольерс (Испания, Q) - 6:4, 7:6(7:3), 7:5

Фернандо Вердаско (Испания) - Кайл Эдмунд (Великобритания, 30) - 4:6, 4:6, 7:6(7:3), 6:3, 6:4