Джокович: «Эмоционально это был очень сложный период для меня последние 5-6 месяцев»

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение в финале US Open от россиянина Даниила Медведева (4:6, 4:6, 4:6).

«Эмоционально это был очень сложный период для меня последние 5-6 месяцев — «Большой шлем», Олимпиада и домашний турнир в Белграде. Все эмоции, которые я пережил, накапливались. Подготовка к этому турниру и все, с чем мне приходилось столкнуться за последние пару недель, были психологически и эмоционально тяжелые. С этим было сложно справиться. Я просто рад, что, наконец, этот забег закончился», — приводит слова Джоковича официальный сайт US Open.

Для Медведева это четвертый титул в 2021 году 13-й титул ATP в карьере. Также Медведев впервые победил в турнире «Большого шлема». Джокович в случае победы мог оформить календарный «Большой шлем».