Джокович доволен своей игрой в первом круге Roland Garros

Первая ракетка мира серб Новак Джокович, который вышел в следующий раунд турнира "Большого шлема" Roland Garros, высоко оценил своего соперника по первому кругу. Он в трех сетах обыграл поляка Хуберта Хуркача.

– Мне нравится, что уже в первом круге мне достался очень хороший соперник, – приводит пресс-служба ATP слова Джоковича. – Это сразу настраивает на рабочий лад испособствует концентрации. Так я уже с самого начала сосредоточен и мотивирован. С Хубертом я никогда и не играл, я знал, что он опасен, если позволить ему играть в его игру. Думаю, что я хорошо играл. Все элементы моей игры работали хорошо. Я доволен.

Во втором круге 32-летний Джокович встретится с Анри Лааксоненом из Швейцарии.