Джокович был оштрафован на 8 тысяч долларов за разбитую ракетку в финале Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович был оштрафован на 8 тысяч долларов после того, как разбил ракетку о сетку во время финала Уимблдона-2023, сообщает The Independent.

Всеанглийский теннисный клуб подтвердил, что 36-летний спортсмен был оштрафован за «жестокое обращение с ракеткой» во время матча против испанца Карлоса Алькараса.

Джокович подарил сломанную ракетку болельщикам на трибунах после матча.

В финале 23-кратный победитель турниров «Большого шлема» в пяти сетах проиграл Алькарасу (6:1, 6:7 (6:8), 1:6, 6:3, 4:6). Это первая победа 20-летнего спортсмена на Уимблдоне и второй трофей «Большого шлема».

Алькарас нанес Джоковичу первое за 10 лет поражение на Центральном корте Уимблдона. Новак не смог повторил рекорд Роджера Федерера (8) по числу титулов на этом турнире «Большого шлема».