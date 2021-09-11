Джокович будет готовиться к финалу с Медвдевым как к последнему матчу в карьере
06:57
Серб Новак Джокович пробился в финал турнира US Open, обыграв немца Александра Зверева. После победы он признался, что к следующей игре отнесется как к последней в карьере.
«Я иду за четвертым US Open. Больше ни о чем не думаю. Остался всего один матч. Отнесусь к нему так, будто он последний в моей карьере», — сказал Джокович.
В финале Джокович встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Матч состоится 12 сентября. Начало в 23.00 по московскому времени.
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