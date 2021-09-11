Джокович будет готовиться к финалу с Медвдевым как к последнему матчу в карьере

Серб Новак Джокович пробился в финал турнира US Open, обыграв немца Александра Зверева. После победы он признался, что к следующей игре отнесется как к последней в карьере.

«Я иду за четвертым US Open. Больше ни о чем не думаю. Остался всего один матч. Отнесусь к нему так, будто он последний в моей карьере», — сказал Джокович.

it's time to address the elephant in the room (or not) ?@DjokerNole | #USOpen pic.twitter.com/zDujWMJla1 — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2021

В финале Джокович встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Матч состоится 12 сентября. Начало в 23.00 по московскому времени.