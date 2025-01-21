Джокович выиграл третий сет и вышел вперед в матче против Алькараса на Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович выиграл третий сет в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии против испанца Карлоса Алькараса — 6:3.
Партия продолжалась 49 минут. 7-я ракетка мира вышел вперед по сетам: 4:6, 6:4, 6:3.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Джокович — Алькарас.
В полуфинале турнира «Большого шлема» в Мельбурне победитель этой встречи сыграет против немца Александра Зверева.
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