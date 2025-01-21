Алькарас выиграл первый сет в четвертьфинале против Джоковича на Australian Open

Испанский теннисист Карлос Алькарас победил в первом сете четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии против серба Новака Джоковича.

Партия длилась 50 минут и завершилась со счетом 6:4 в пользу 3-й ракетки мира. В концовке сета Джокович брал медицинский тайм-аут из-за проблем с бедром.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Джокович — Алькарас.

В полуфинале турнира «Большого шлема» в Мельбурне победитель этой встречи сыграет против немца Александра Зверева.