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Сегодня, 14:17

Алькарас выиграл первый сет в четвертьфинале против Джоковича на Australian Open

Алина Савинова
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Испанский теннисист Карлос Алькарас победил в первом сете четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии против серба Новака Джоковича.

Партия длилась 50 минут и завершилась со счетом 6:4 в пользу 3-й ракетки мира. В концовке сета Джокович брал медицинский тайм-аут из-за проблем с бедром.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Джокович — Алькарас.

В полуфинале турнира «Большого шлема» в Мельбурне победитель этой встречи сыграет против немца Александра Зверева.

Теннис
Australian Open
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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