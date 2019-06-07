Джоанна Конта: "Я сделала все, что могла"

Британская теннисистка Джоанна Конта выразила сожаление по поводу поражения в полуфинале Roland Garros. Она проиграла 19-летней чешке Маркете Вондроушовой.

– Я сделала все возможное и горжусь этим, – цитирует AFP Конту. – Условия были трудными. Я старалась изо всех сил. Маркета очень хорошо читает игру, а то, что она левша, усложняет адаптацию к ее стилю. Она очень отличается от других игроков. Она получает удовольствие от игры и здорово борется. Думаю, Маркета способна играть на высоком уровне стабильно.