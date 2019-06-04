Джоанна Конта: "Ни одна теннисистка не может выйти против меня и считать, что точно победит"

Британская теннисистка Джоанна Конта, которая вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции, обыграв в двух сетах седьмую сеяную соревнований американку Слоан Стивенс, прокомментировала свою победу.

– Это точно был один из лучших матчей для меня, – информирует пресс-служба WTA. –Мне немного помогает то, что я уже доходила до полуфинала "Большого шлема". Но еще важнее то, как я вообще справлялась с разными ситуациями по ходу сезона. В Кубке Федерации, к примеру, было много матчей, когда я отыгрывалась. Верю, что у меня есть шанс в любом матче. Ни одна теннисистка не может выйти против меня и считать, что она точно победит. Но в то же время не все зависит от меня, соперница влияет на события.

За выход в финал 28-летняя Конта поспорит с победительницей пары Маркета Вондроушова​ (Чехия) – Петра Мартич (Хорватия).