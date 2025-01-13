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Сегодня, 11:45

Котов покинул Australian Open на стадии первого круга

Алина Савинова
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Российский теннисист Павел Котов после первого круга завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии-2025.

На старте турнира «Большого шлема» в Мельбурне 26-летний россиянин в трех сетах проиграл португальцу Джейми Фарии — 1:6, 1:6, 5:7. Матч длился 1 час 47 минут.

За игру Котов 9 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и не смог реализовать 2 заработанных брейк-пойнта. На счету его соперника 10 эйсов, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Изначально матч спортсменов был запланирован на 12 января, но встречу перенесли на понедельник из-за сильного дождя в Мельбурне.

Следующим соперником Фарии станет победитель матча Новак Джокович (Сербия, 7) — Нишеш Басаваредди (США, WC).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Джейми Фария (Португалия, Q) — Павел Котов (Россия) — 6:1, 6:1, 7:5

Теннис
Australian Open
Павел Котов
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