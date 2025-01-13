Кирьос вылетел на старте Открытого чемпионата Австралии-2025

Австралийский теннисист Ник Кирьос проиграл британцу Джейкобу Фернли в первом круге Australian Open-2025 — 6:7 (3:7), 3:6, 6:7 (2:7).

Встреча длилась 2 часа 20 минут. По ходу матча Кирьоса беспокоила травма мышц живота.

Австралиец вернулся в тур спустя полтора года. В сезоне-2023 он провел только один матч в турнире в Штутгарте, где потерпел поражение, а в 2024-м ни разу не выходил на корт в официальных соревнованиях, продолжая восстанавливаться после травмы колена и запястья.

Фернли во втором круге Открытого чемпионата Австралии сыграет против француза Артура Казо.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Джейкоб Фернли (Великобритания) — Ник Кирьос (Австралия) — 7:6 (7:3), 6:3, 7:6 (7:2)