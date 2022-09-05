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5 сентября, 22:38

Пегула о победе над Квитовой: «После двух проигранных геймов я сказала себе не расстраиваться»

Пегула заявила, что смогла настроиться после двух проигранных геймов Квитовой
Алексей Еремин
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Американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала победу в четвертом круге US Open в Нью-Йорке над представительницей Чехии Петрой Квитовой (6:3, 6:2).

«После первых двух проигранных геймов я просто сказала себе не расстраиваться. Я хотела оставаться приверженной своим целям и смогла вернуться в игру», — приводит слова Пегулы пресс-служба WTA.

В четвертьфинала турнира в Нью-Йорке 28-летняя американка встретится с победителем в паре Ига Свентек (Польша, 1) — Юлия Нимайер (Германия).

Источник: https://www.wtatennis.com/news/2782337/pegula-ousts-kvitova-into-us-open-quarterfinals
Теннис
US Open
Джессика Пегула
Петра Квитова
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