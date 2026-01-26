Пегула переиграла Киз в четвертом круге Australian Open

Американская теннисистка Джессика Пегула переиграла соотечественницу Мэдисон Киз в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии — 6:3, 6:4.

Матч длился 1 час 19 минут. 31-летняя американка подала 2 раза навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 4 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта (из 6).

В четвертом круге Пегула сыграет с победительницей матча Ван Синьюй (Китай) — Аманда Анисимова (США).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 74 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Джессика Пегула (США, 6) — Мэдисон Киз (США, 9) — 6:3, 6:4