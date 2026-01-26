Пегула переиграла Киз в четвертом круге Australian Open
Американская теннисистка Джессика Пегула переиграла соотечественницу Мэдисон Киз в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии — 6:3, 6:4.
Матч длился 1 час 19 минут. 31-летняя американка подала 2 раза навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 4 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта (из 6).
В четвертом круге Пегула сыграет с победительницей матча Ван Синьюй (Китай) — Аманда Анисимова (США).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 74 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Джессика Пегула (США, 6) — Мэдисон Киз (США, 9) — 6:3, 6:4
Источник: Сетка турнира Australian Open
Новости