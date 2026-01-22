Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

22 января, 07:01

Пегула нанесла поражение Кесслер во втором круге Australian Open и вышла на Селехметьеву

Павел Лопатко
Джессика Пегула.
Фото AFP

Американская теннисистка Джессика Пегула победила американку Маккартни Кесслер в матче второго круга Australian Open — 6:0, 6:2.

31-летняя Пегула (шестая ракетка мира) не сделала ни одного эйса и не допустила двойных ошибок. Она реализовала 6 из 9 брейк-поинтов. На счету ее 26-летней соперницы (37-й номер мирового рейтинга) 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 из 2 реализованных брейк-поинтов.

В следующем круге Пегула сыграет с россиянкой Оксаной Селехметьевой.

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 74 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг

Джессика Пегула (США, 6) — Маккартни Кесслер (США) — 6:0, 6:2

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Australian Open
Джессика Пегула
Читайте также
«ПСЖ» нашел конкурента Сафонову, «Реал» готов отпустить Винисиуса за космические деньги. Главные трансферные слухи и новости в Европе на 5 августа 2026
В Приангарье эвакуированы выжившие после крушения самолета летчики
«Трогать мою семью я никому никогда не позволю». Соболев объявил бойкот СМИ из-за сына
Исследование выявило вакансии с наибольшим ростом медианных зарплат в РФ
Что произошло за ночь 6 августа. Главное
Баринов разнес «Локомотив». К клубу действительно много вопросов, на которые пора ответить
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Александра Чудина
«Волейбол. Наши чемпионы» | Александра Чудина
Каким должно быть сердце спортсмена
Каким должно быть сердце спортсмена
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
«Волейбол. Наши чемпионы» | Анатолий Чинилин
«Волейбол. Наши чемпионы» | Анатолий Чинилин
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Странный переход Глотова. Вернется ли Кузнецов в «Трактор»?
Странный переход Глотова. Вернется ли Кузнецов в «Трактор»?
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Салават Юлаев» попрощался с Евгением Кузнецовым
«Салават Юлаев» попрощался с Евгением Кузнецовым
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Australian Open 2026: новости и обзоры, расписание и результаты, сетка турнира «Большого шлема»
Алькарас: «Надеюсь, что смогу дойти до возраста Джоковича, бросая вызов новому поколению»
Рыбакина — о победе на Australian Open: «Мечты не тают под давлением»
Рыбакина поднялась на третью строчку, Андреева осталась седьмой в рейтинге WTA
ATP обратилась к Джоковичу после поражения в финале Australian Open-2026
Стало известно, сколько заработал Алькарас за победу на Australian Open
Бублик поздравил Рыбакину с победой на Australian Open-2026
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Калинская обыграла Грабер и вышла в третий круг Australian Open

Джокович вышел в третий круг Australian Open
Новости
RSS RSS
Все новости