Пегула нанесла поражение Кесслер во втором круге Australian Open и вышла на Селехметьеву
Американская теннисистка Джессика Пегула победила американку Маккартни Кесслер в матче второго круга Australian Open — 6:0, 6:2.
31-летняя Пегула (шестая ракетка мира) не сделала ни одного эйса и не допустила двойных ошибок. Она реализовала 6 из 9 брейк-поинтов. На счету ее 26-летней соперницы (37-й номер мирового рейтинга) 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 из 2 реализованных брейк-поинтов.
В следующем круге Пегула сыграет с россиянкой Оксаной Селехметьевой.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 74 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Джессика Пегула (США, 6) — Маккартни Кесслер (США) — 6:0, 6:2
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