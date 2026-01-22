Пегула нанесла поражение Кесслер во втором круге Australian Open и вышла на Селехметьеву

Американская теннисистка Джессика Пегула победила американку Маккартни Кесслер в матче второго круга Australian Open — 6:0, 6:2.

31-летняя Пегула (шестая ракетка мира) не сделала ни одного эйса и не допустила двойных ошибок. Она реализовала 6 из 9 брейк-поинтов. На счету ее 26-летней соперницы (37-й номер мирового рейтинга) 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 из 2 реализованных брейк-поинтов.

В следующем круге Пегула сыграет с россиянкой Оксаной Селехметьевой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 74 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Джессика Пегула (США, 6) — Маккартни Кесслер (США) — 6:0, 6:2