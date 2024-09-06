Пегула впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема»

Американская теннисистка Джессика Пегула победила чешку Каролину Мухову в полуфинале US Open — 1:6, 6:4, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 12 минут. 30-летняя американка 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта (из 11).

В своем первом финале турнира «Большого шлема» в карьере Пегула сыграет против Арины Соболенко из Белоруссии.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Джессика Пегула (США, 6) — Каролина Мухова (Чехия) — 1:6, 6:4, 6:2