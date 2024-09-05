Первая ракетка мира Свентек проиграла Пегуле в четвертьфинале US Open
Американская теннисистка Джессика Пегула одержала победу над полькой Игой Свентек в 1/4 финала турнира US Open — 6:2, 6:4.
Матч продолжался 1 час 29 минут. 30-летняя американка допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 3).
Следующей соперницей Пегулы будет чешка Каролина Мухова.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Джессика Пегула (США, 6) — Ига Свентек (Польша, 1) — 6:2, 6:4
Источник: Сетка US Open
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