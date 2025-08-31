Пегула обыграла Ли и вышла в четвертьфинал US Open

Американская теннисистка Джессика Пегула обыграла свою соотечественницу Энн Ли в четвертом круге US Open — 6:1, 6:2.

Матч продлился 55 минут.

Пегула, являющаяся 4-й ракеткой мира, 2 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9. На счету Ли, занимающей 58-е место в рейтинге WTA, 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.

В четвертьфинале турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке 31-летняя Пегула встретится с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) — Тэйлор Таунсенд (США).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 90 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Джессика Пегула (США, 4) — Энн Ли (США) — 6:1, 6:2