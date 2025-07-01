Третья ракетка мира Пегула проиграла Коччаретто на старте Уимблдона
Американская теннисистка Джессика Пегула уступила итальянке Элизабетте Коччаретто в первом круге Уимблдонского турнира — 2:6, 3:6.
Игра продолжалась 59 минут.
Во втором круге итальянка сыграет с победительницей пары Кэти Волынец (США) — Татьяна Мария (Германия).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 71 630 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Элизабетта Коччаретто (Италия) — Джессика Пегула (США) — 6:2, 6:3
Источник: Сетка Уимблдона
