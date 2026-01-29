Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

29 января, 15:05

Рыбакина обыграла Пегулу и вышла в финал Australian Open

Рыбакина сыграет с Соболенко в финале Australian Open-2026
Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Елена Рыбакина.
Фото Reuters

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила американку Джессику Пегулу в полуфинале Открытого чемпионата Австралии-2026 — 6:3, 7:6 (9:7).

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. На счету Рыбакиной 6 эйсов и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. У Пегулы — 2 эйса и 3 реализованных брейка из 4.

В финале Australian Open-2026 Рыбакина сыграет с белоруской Ариной Соболенко, победившей украинку Элину Свитолину (6:2, 6:3).

Теннисистки уже встречались в финале Australian Open в 2023 году, Рыбакина уступила Соболенко со счетом 6:4, 3:6, 4:6.

Арина Соболенко.Соболенко в четвертый раз подряд сыграет в финале Australian Open: первая ракетка победила украинку Свитолину

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 74 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 5) — Джессика Пегула (США, 6) — 6:3, 7:6 (9:7)

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Australian Open
Джессика Пегула
Елена Рыбакина
Читайте также
Вокруг Барко назревает скандал, к Карседо появились претензии, а Максименко сажают на лавку. Что происходит в «Спартаке» перед игрой с «Балтикой»
Европа променяла сжиженный природный газ на поставки по «Турецкому потоку»
Махачев стал двойным чемпионом UFC в бою с австралийцем. Ислам не оставил шансов Маддалене
Состояние пострадавшего при атаке ВСУ в Подмосковье мальчика стабилизировано
В МИД Ирана описали зависимость США от лжи цитатой из Достоевского
«Мой удар точно не был лаки-панчем!» Каким было единственное поражение в карьере Махачева
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Галина Леонтьева
«Волейбол. Наши чемпионы» | Галина Леонтьева
В «Тракторе» — еще один легионер
В «Тракторе» — еще один легионер
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Australian Open 2026: новости и обзоры, расписание и результаты, сетка турнира «Большого шлема»
Алькарас: «Надеюсь, что смогу дойти до возраста Джоковича, бросая вызов новому поколению»
Рыбакина — о победе на Australian Open: «Мечты не тают под давлением»
Рыбакина поднялась на третью строчку, Андреева осталась седьмой в рейтинге WTA
ATP обратилась к Джоковичу после поражения в финале Australian Open-2026
Стало известно, сколько заработал Алькарас за победу на Australian Open
Бублик поздравил Рыбакину с победой на Australian Open-2026
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кафельников — о выходе Соболенко в финал Australian Open: «Номер один среди всех теннисисток»

Рыбакина вернется в топ-3 рейтинга WTA после выхода в финал Australian Open-2026
Новости
RSS RSS
Все новости