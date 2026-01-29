Рыбакина обыграла Пегулу и вышла в финал Australian Open

Рыбакина сыграет с Соболенко в финале Australian Open-2026

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила американку Джессику Пегулу в полуфинале Открытого чемпионата Австралии-2026 — 6:3, 7:6 (9:7).

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. На счету Рыбакиной 6 эйсов и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. У Пегулы — 2 эйса и 3 реализованных брейка из 4.

В финале Australian Open-2026 Рыбакина сыграет с белоруской Ариной Соболенко, победившей украинку Элину Свитолину (6:2, 6:3).

Теннисистки уже встречались в финале Australian Open в 2023 году, Рыбакина уступила Соболенко со счетом 6:4, 3:6, 4:6.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 74 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 5) — Джессика Пегула (США, 6) — 6:3, 7:6 (9:7)