Дрейпер вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос»
Британский теннисист Джек Дрейпер обыграл бразильца Жоау Фонсеку в третьем круге Открытого чемпионата Франции — 6:2, 6:4, 6:2.
Игра продолжалась 1 час 47 минут.
В четвертом круге Дрейпер встретится с победителем пары Александр Бублик (Казахстан) — Энрике Роша (Португалия, Q).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»
Общий призовой фонд 56 352 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Джек Дрейпер (Великобритания, 5) — Жоау Фонсека (Бразилия) — 6:2, 6:4, 6:2
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