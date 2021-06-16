Дядя Надаля заявил, что болел против Джоковича в финале Roland Garros
Дядя Рафаэля Надаля Тони рассказал об эмоциях после поражения племянника Новаку Джоковичу в 1/2 финала Roland Garros (3:6, 6:3, 7:6, 6:2).
«Единственное, что могло бы хоть как-то смягчить разочарование от поражения Рафаэля в полуфинале, так это последующая победа Циципаса, - привод слова Надаля Tennis Majors. - Но этого не случилось.
Две недели до этого я говорил своим детям, что если кто-то, кроме Рафаэля, и может победить Джоковича на грунте, так это Циципас. И большую часть финала я надеялся, что это произойдет.
Мы увидели отличный матч, после которого Новак как никогда близко приблизился к Роджеру и Рафаэлю по количеству титулов на «Больших шлемах». Следующие два «Шлема», скорее всего, станут определяющими в борьбе за звание величайшего. Я не рискну делать прогнозы, но по-прежнему надеюсь, что мой племянник выиграет «Уимблдон» или US Open».
13 июня Джокович в финале Открытого чемпионата Франции Стефаноса Циципаса. Встреча длилась более четырех часов и завершилась со счетом 6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 в пользу первой ракетки мира.
Дополнительная информация:
https://www.tennismajors.com/atp/toni-nadal-the-only-thing-that-could-have-mitigated-the-disappointment-of-my-nephews-defeat-would-have-been-tsitsipas-beating-djokovic-419297.html
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