Дьяченко и Путинцева вылетели с Уимблдона

Польская теннисистка Алисия Росолька и австралийка Астра Шарма одержали победу над россиянкой Виталией Дьяченко и казахстанской спортсменкой Юлией Путинцевой (7:6 (7:1), 6:3) в матче парного разряда первого круга Уимблдона. Продолжительность встречи составила 1 час и 20 минут.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Алисия Росольска/Астра Шарма (Польша/Австралия) - Виталия Дьяченко/Юлия Путинцева (Россия/Казахстан) - 7:6 (7:1), 6:3
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