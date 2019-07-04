Дьяченко и Путинцева вылетели с Уимблдона

Польская теннисистка Алисия Росолька и австралийка Астра Шарма одержали победу над россиянкой Виталией Дьяченко и казахстанской спортсменкой Юлией Путинцевой (7:6 (7:1), 6:3) в матче парного разряда первого круга Уимблдона. Продолжительность встречи составила 1 час и 20 минут.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Алисия Росольска/Астра Шарма (Польша/Австралия) - Виталия Дьяченко/Юлия Путинцева (Россия/Казахстан) - 7:6 (7:1), 6:3