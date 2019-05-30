16:25 | Теннис — "Большой шлем"

Дьяченко и Дзаламидзе - во втором круге Roland Garros в паре

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Россиянки Виталия Дьяченко и Натела Дзаламидзе вышли во второй круг Roland Garros в парном разряде. Дуэт победил Мэнди Минеллу из Люксембурга и Элисон Ван Уйтванк из Бельгии.

Во втором круге соперницами Дьяченко и Дзаламидзе станут бельгийка Кирстен Флипкенс и шведка Юханна Ларссон.

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 42 661 000 евро 

Открытые корты, грунт 

Женщины 

Парный разряд 

Первый круг 

Виталия Дьяченко/Натела Дзаламидзе (Россия) - Мэнди Минелла/Элисон Ван Уйтванк (Люксембург/Бельгия) - 5:7, 6:2, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2019/12/

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