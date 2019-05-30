Дьяченко и Дзаламидзе - во втором круге Roland Garros в паре

Россиянки Виталия Дьяченко и Натела Дзаламидзе вышли во второй круг Roland Garros в парном разряде. Дуэт победил Мэнди Минеллу из Люксембурга и Элисон Ван Уйтванк из Бельгии.
Во втором круге соперницами Дьяченко и Дзаламидзе станут бельгийка Кирстен Флипкенс и шведка Юханна Ларссон.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Виталия Дьяченко/Натела Дзаламидзе (Россия) - Мэнди Минелла/Элисон Ван Уйтванк (Люксембург/Бельгия) - 5:7, 6:2, 6:2
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