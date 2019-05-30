Дьяченко и Дзаламидзе - во втором круге Roland Garros в паре

Россиянки Виталия Дьяченко и Натела Дзаламидзе вышли во второй круг Roland Garros в парном разряде. Дуэт победил Мэнди Минеллу из Люксембурга и Элисон Ван Уйтванк из Бельгии.

Во втором круге соперницами Дьяченко и Дзаламидзе станут бельгийка Кирстен Флипкенс и шведка Юханна Ларссон.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Виталия Дьяченко/Натела Дзаламидзе (Россия) - Мэнди Минелла/Элисон Ван Уйтванк (Люксембург/Бельгия) - 5:7, 6:2, 6:2