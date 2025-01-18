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Двое игроков старше 37 лет впервые с 1978 года вышли в четвертый круг Australian Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Гаэль Монфис и Новак Джокович.
Фото Global Look Press

Двое теннисистов старше 37 лет впервые с 1978 года пробились в четвертый круг Australian Open.

37-летний Новак Джокович в третьем круге обыграл чеха Томаша Махача — 6:1, 6:4, 6:4. 38-летний Гаэль Монфис — четвертую ракетку мира Тэйлора Фритца — 3:6, 7:5, 7:6 (7:1), 6:4.

В последний раз двое теннисистов 37 лет и старше выходили в эту стадию Открытого чемпионата Австралии в 1978 году. Тогда этого добились Кен Розуолл и Боб Кармайкл.

Теннис
Australian Open
Гаэль Монфис
Новак Джокович
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