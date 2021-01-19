Два теннисиста заразились коронавирусом перед Australian Open

Еще три человека заразились коронавирусом перед стартом Открытого чемпионата Австралии, информирует FP. Среди них двое теннисистов. Как отмечается, заболели женщина в возрасте 20 лет и двое мужчин в возрасте 30 лет.

?В общей сложности во время карантина перед турниром положительные тесты сдали девять человек.

?Напомним, что ранее на двухнедельный карантин ушли 47 игроков.

Открытый чемпионат Австралии пройдет 8-21 февраля в Мельбурне.