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Два теннисиста заразились коронавирусом перед Australian Open

11:47

Еще три человека заразились коронавирусом перед стартом Открытого чемпионата Австралии, информирует FP. Среди них двое теннисистов. Как отмечается, заболели женщина в возрасте 20 лет и двое мужчин в возрасте 30 лет.

?В общей сложности во время карантина перед турниром положительные тесты сдали девять человек.

?Напомним, что ранее на двухнедельный карантин ушли 47 игроков.

Открытый чемпионат Австралии пройдет 8-21 февраля в Мельбурне.

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