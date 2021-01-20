Два теннисиста в Австралии заразились коронавирусом

Еще два теннисиста в Австралии перед стартом Australian Open сдали положительный тест на коронавирус, сообщает Reuters. Положительный тест также зафиксирован у участника турнира, не являющегося теннисистом.

Всего COVID-19 зафиксирован у 10 человек, связанных с турниром. Четыре из них — теннисисты. Сейчас более 70 игроков в Австралии находятся на карантине и не могут тренироваться, так как пассажиры трех самолетов сдали положительный тест на COVID-19. Власти организовали 17 чартерных рейсов для доставки участников турнира.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 8 по 21 февраля.