Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Два теннисиста в Австралии заразились коронавирусом

10:49
Теги:

Еще два теннисиста в Австралии перед стартом Australian Open сдали положительный тест на коронавирус, сообщает Reuters. Положительный тест также зафиксирован у участника турнира, не являющегося теннисистом.

Всего COVID-19 зафиксирован у 10 человек, связанных с турниром. Четыре из них — теннисисты. Сейчас более 70 игроков в Австралии находятся на карантине и не могут тренироваться, так как пассажиры трех самолетов сдали положительный тест на COVID-19. Власти организовали 17 чартерных рейсов для доставки участников турнира.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 8 по 21 февраля.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир