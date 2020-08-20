Два игрока накануне US Open отправлены на карантин

Д ва теннисиста, находящиеся в «пузыре» накануне US Open, исключены из текущих турниров и отправлены на карантин из-за контакта с человеком, инфицированным COVID. Ранее стало известно, что в результате плановых тестов коронавирус был обнаружен у одного из представителей теннисного персонала, находящегося в «пузыре». Носитель вируса изолирован на 10 дней, а отслеживание его контактов привело к двум игрокам, с которыми он тесно общался. Имена инфицированного и подозреваемых теннисистов не называются.

У игроков нет никаких симптомов COVID, но решением медицинского штаба US Open и департамента здравоохранения Нью-Йорка они исключены из сетки турниров Western и Southern Open (экс-Цинциннати) и отправлены на карантин. Теоретически у них есть шанс завершить изоляцию до старта Открытого чемпионата США, который намечен на 31 августа. Матчи основной сетки женских турниров Western и Southern Open начнутся в пятницу, а мужские матчи — в субботу, напоминает AP.