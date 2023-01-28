Дуэт из Австралии выиграл парный мужской разряд на Australian Open

Представители Австралии Ринки Хидзиката и Джейсон Каблер выиграли парный мужской разряд на Australian Open.

В финале они в двух сетах победили дуэт Юго Нис (Монако) — Ян Зелински (Польша).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Парный разряд

Финал

Ринки Хидзиката/Джейсон Каблер (Австралия, WC) — Юго Нис/Ян Зелински (Монако/Польша) — 6:4, 7:6 (7:4)