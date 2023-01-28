Дуэт из Австралии выиграл парный мужской разряд на Australian Open
Представители Австралии Ринки Хидзиката и Джейсон Каблер выиграли парный мужской разряд на Australian Open.
В финале они в двух сетах победили дуэт Юго Нис (Монако) — Ян Зелински (Польша).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Парный разряд
Финал
Ринки Хидзиката/Джейсон Каблер (Австралия, WC) — Юго Нис/Ян Зелински (Монако/Польша) — 6:4, 7:6 (7:4)
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