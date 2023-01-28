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Сегодня, 16:50

Дуэт из Австралии выиграл парный мужской разряд на Australian Open

Иван Шитик
Корреспондент
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Представители Австралии Ринки Хидзиката и Джейсон Каблер выиграли парный мужской разряд на Australian Open.

В финале они в двух сетах победили дуэт Юго Нис (Монако) — Ян Зелински (Польша).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Парный разряд

Финал

Ринки Хидзиката/Джейсон Каблер (Австралия, WC) — Юго Нис/Ян Зелински (Монако/Польша) — 6:4, 7:6 (7:4)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/ausopen/2023/2/1/
Australian Open
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