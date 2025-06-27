Дрейпер: «Стремлюсь быть на уровне Алькараса и Синнера»

Четвертая ракетка мира Джек Дрейпер рассказал, на кого равняется в теннисе.

«Все еще не знаю, на что я способен, но стремлюсь быть на уровне Алькараса и Синнера. То, что делают эти парни, указывает путь и меняет игру. Такие игроки, как я, будут очень усердно работать, чтобы достичь этой точки — это точно», — цитирует теннисиста Punto de Break.

На Уимблдоне-2025, который пройдет с 30 июня по 13 июля, 23-летний британец находится в части сетки Янника Синнера и может сыграть с итальянцем на стадии полуфинала турнира.