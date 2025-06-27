Теннис
27 июня, 19:18

Дрейпер: «Стремлюсь быть на уровне Алькараса и Синнера»

Сергей Ярошенко

Четвертая ракетка мира Джек Дрейпер рассказал, на кого равняется в теннисе.

«Все еще не знаю, на что я способен, но стремлюсь быть на уровне Алькараса и Синнера. То, что делают эти парни, указывает путь и меняет игру. Такие игроки, как я, будут очень усердно работать, чтобы достичь этой точки — это точно», — цитирует теннисиста Punto de Break.

На Уимблдоне-2025, который пройдет с 30 июня по 13 июля, 23-летний британец находится в части сетки Янника Синнера и может сыграть с итальянцем на стадии полуфинала турнира.

Теннис
Уимблдон
Материалы сюжета: Уимблдон 2025: новости и обзоры, расписание и результаты игр, сетка турнира «Большого шлема»
Павлюченкова вошла в пятерку лидеров по количеству виннерсов на Уимблдоне
Синнер и Свентек получили по 4 миллиона долларов за победу на Уимблдоне
Шарапова поздравила Синнера с победой на Уимблдоне
«Печальный и мрачный день для тенниса». Впервые «мейджор» выиграли сразу два допингиста
Алькарас — о поражении в финале Уимблдона: «Покидал корт с высоко поднятой головой»
Синнер о победе на Уимблдоне: «Я потерпел тяжелое поражение в Париже, так что сейчас много эмоций»
