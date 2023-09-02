Дрейпер впервые в карьере вышел в четвертый круг турнира «Большого шлема»
Британский теннисист Джек Дрейпер обыграл американца Майкла Ммо в третьем круге US Open-2023 со счетом 6:4, 6:2, 3:6, 6:3.
Продолжительность матча составила 3 часа 4 минуты.
21-летний Дрейпер впервые в карьере вышел в четвертый круг турнира «Большого шлема». Следующим его соперником станет победитель матча Артур Риндеркнех (Франция) — Андрей Рублев (Россия).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Джек Дрейпер (Великобритания) — Майкл Ммо (США, WC) — 6:4, 6:2, 3:6, 6:3
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